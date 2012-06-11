Євро-2012: Україна виграла у Швеції

Харків. 11 червня. УНІАН. Збірна України виграла свій стартовий матч на Євро-2012 у збірної Швеції.

У відповідь на гол Ібрагімовича (52) українці відповіли двома. Обидва голи забив Андрій Шевченко (55, 60).

Матч відзначався великою напругою. Загалом на полі домінували підопічні Блохіна.

З трьома балами українська збірна на сьогодні - лідер групи D.

Її імениті суперники - Англія і Франція зіграли в Донецьку внічию 1:1.

Наступна гра збірної України - 15 червня в Донецьку проти збірної Франції.

Завтра на вболівальників чекають матчі групи A: Греція - Чехія (Вроцлав) та Польща - Росія (Варшава).