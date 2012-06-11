Євро-2012: Україна виграла у Швеції
23:40, 11 червня 2012Харьків
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Команда Блохіна очолила групу D
Харків. 11 червня. УНІАН. Збірна України виграла свій стартовий матч на Євро-2012 у збірної Швеції.
У відповідь на гол Ібрагімовича (52) українці відповіли двома. Обидва голи забив Андрій Шевченко (55, 60).
Матч відзначався великою напругою. Загалом на полі домінували підопічні Блохіна.
З трьома балами українська збірна на сьогодні - лідер групи D.
Її імениті суперники - Англія і Франція зіграли в Донецьку внічию 1:1.
Наступна гра збірної України - 15 червня в Донецьку проти збірної Франції.
Завтра на вболівальників чекають матчі групи A: Греція - Чехія (Вроцлав) та Польща - Росія (Варшава).
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