Тхір Фред зробив прогноз на матчі Греція - Чехія, Польща - Росія
16:43, 12 червня 2012Харьків
0 0
Ігри Євро-2012 в Польщі
Харків. 12 червня. УНІАН. У Харкові тхір-віщун Фред зробив передбачення щодо результатів матчів Греція - Чехія та Польща - Росія, які пройдуть сьогодні у Вроцлаві та Варшаві відповідно.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, Фред передбачив перемогу збірних Росії та Чехії.
Перед Фредом поставили дві миски з їжею та прапорцями країн, що беруть участь у сьогоднішніх матчах. Спочатку тхір обирав між збірними Греції та Чехії і віддав перевагу чехам. Потім Фреду запропонували обрати між командами Росії та Польщі, і його вибір припав на російську збірну.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter