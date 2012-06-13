Ходу голландських фанів покажуть в он-лайні

Харків. 13 червня. УНІАН. У Харкові урочисту передматчеву ходу голландських уболівальників від фан-зони на площі Свободи до стадіону «Металіст» покажуть в режимі он-лайн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у медіа-центрі «Харків 2012», хода голландських уболівальників транслюватиметься на сайті Харківської міської ради у рамках спільного проекту міськради та медіа-проекту «robinzon.tv».

Початок ходи запланований на 18.30. У ці хвилини на площі Свободи перебувають понад 20 тисяч осіб. Через сильну спеку присутніх у фан-зоні поливають водою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 21.45 на стадіоні «Металіст» відбудеться матч Нідерланди - Німеччина.