У Харкові під час матчу Нідерланди - Португалія було мирно

Харків. 18 червня. УНІАН. У Харкові 17 червня під час матчу між збірними Нідерландів та Португалії жодних правопорушень не зареєстровано.



Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.



«Жодних правопорушень під час проведення матчу та після нього не зареєстровано», - йдеться в повідомленні.



За даними міліції, на трибунах стадіону «Металіст» під час проведення цього матчу були присутні близько 38 тисяч футбольних вболівальників. У центральній фан-зоні у центрі Харкова футбольний матч переглянули близько 30 тис. вболівальників з різних країни.

Охорону громадського порядку у місті в день матчу здійснювали 2 тис. 500 правоохоронців. Вулицями міста патрулювали піші та автомобільні наряди патрульної служби, кінологи з собаками, наряди Дорожньо-патрульної служби ДАІ. Із повітря за порядком стежили вертолітні групи.