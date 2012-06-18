У Харкові під час матчу Нідерланди - Португалія було мирно
Міліція жодних правопорушень не зафіксувала
Харків. 18 червня. УНІАН. У Харкові 17 червня під час матчу між збірними Нідерландів та Португалії жодних правопорушень не зареєстровано.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
«Жодних правопорушень під час проведення матчу та після нього не зареєстровано», - йдеться в повідомленні.
За даними міліції, на трибунах стадіону «Металіст» під час проведення цього матчу були присутні близько 38 тисяч футбольних вболівальників. У центральній фан-зоні у центрі Харкова футбольний матч переглянули близько 30 тис. вболівальників з різних країни.
Охорону громадського порядку у місті в день матчу здійснювали 2 тис. 500 правоохоронців. Вулицями міста патрулювали піші та автомобільні наряди патрульної служби, кінологи з собаками, наряди Дорожньо-патрульної служби ДАІ. Із повітря за порядком стежили вертолітні групи.
Як повідомляв УНІАН, перед матчем Португалія - Голландія ходою від фан-зони з площі Свободи до стадіону «Металіст» вулицями Харкова пройшли 50 тисяч футбольних фанів.