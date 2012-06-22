Букмекери назвали фаворитів Євро-2012

Харків. 22 червня. УНІАН. Провідні букмекерські контори назвали збірні Німеччини та Іспанії головними фаворитами Євро-2012.

Зокрема, контори «Парі-матч», «Фаворит» і «Марафон» приймають ставки на перемогу Німеччини в турнірі, виходячи із пропорції 1:3, а на Іспанію — 1:3,25 — 1:3,4, пише Дзеркало тижня.

Далі серед претендентів за оцінками букмекерів йдуть Португалія (1:7 — 1:7,5), Італія (1:8 — 1:9), Англія (1:8 — 1:10) і Франція (1:9,5 — 1:12).

Найменші шанси на перемогу в турнірі мають збірна Чехії, на яку ставки приймаються в пропорції 1:40 — 1:45 (прогноз робився напередоні, Чехія вибула, програвши Португалії – ред.) і збірна Греції, якій дають ще менше (1:50 — 1:55).

Нагадаємо, на Чемпіонаті Європи з футболу, який проходить в Україні та Польщі, закінчилася групова стадія турніру. Збірна України не змогла пройти до чвертьфіналу, посівши третє місце в своїй групі.