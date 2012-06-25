У залі суду для Тимошенко поставили скляний бокс із килимом (фото)

Харків. 25 червня. УНІАН. У залі судових засідань Апеляційного суду Харківської області, де сьогодні слухатимуть справу проти Юлії Тимошенко щодо ЄЕСУ, встановлено скляний бокс для підсудних.

Як передає кореспондент УНІАН, у відділеній броньованим склом кімнаті встановлені два столи, стільці, дві тумби, мікрофон, живі квіти та картини. Також у скляному боксі встановлено плазмовий екран, на якому транслюються зображення з камер спостереження у залі судових засідань.

Диванів або тапчанів у скляній кімнаті не встановлено. Адвокат Ю.Тимошенко, народний депутат Андрій Кожем’якін наголосив, що захист екс-прем’єра зробить запит із вимогою роз’яснити причину встановлення цієї конструкції у залі судових засідань.

Ю.Тимошенко не присутня в залі судових засідань.