У Харкові фан-зону Євро-2012 відвідали понад 713 тисяч фанів

Харків. 1 липня. УНІАН. У Харкові офіційну фан-зону Євро-2012 станом на 30 червня відвідали понад 713 тисяч уболівальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в медіа-центрі фан-зони повідомила заступник директора Департаменту з питань підготовки до Євро-2012 Харківської міської ради Наталя Мірошниченко.

За її даними, найбільше вболівальників відвідували фан-зону у дні, коли в Харкові проходили матчі Євро-2012, а також у ті дні, коли грала збірна України.

Куратор офіційної фан-зони Євро-2012 у Харкові Надія Росинська зауважила, що найбільше відвідувачів на харківській фан-зоні були присутні 13 червня у день матчу Німеччина - Нідерланди, коли площу Свободи протягом дня відвідали понад 300 тисяч уболівальників.

За даними Н.Росинської, за цей час відвідувачі харківської фан-зони випили понад 85 тис літрів пива, понад 23 тис літрів безалкогольних напоїв та з’їли понад 20 тисяч упаковок снеків.

У свою чергу Н.Мірошниченко зауважила, що абсолютно всі вимоги щодо забезпечення безпеки на фан-зоні були додержані. «Без жодних випадків, усе на даний момент у нас працювало добре», - сказала вона.