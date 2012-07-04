Ухвалення закону «Про Технополіс П'ятихатки» сприятиме притоку інвестицій - Добкін

Харків. 4 липня. УНІАН. Ухвалення законопроекту «Про Технополіс П`ятихатки» дозволить Харківській області мати додатковий майданчик для залучення інвестицій.

Про це сказав на розширеному засіданні Харківського регіонального комітету з економічних реформ голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, повідомляє сайт ОДА.

«Ухвалення цього закону дозволить нам вперше в новітній історії України, після того як були, на мій погляд, необгрунтовано закриті вільні економічні зони, отримати можливість для високотехнологічного виробництва. Отримати певні надані законодавством пільги для підприємств, які будуть об`єднувати науку і промисловість, і все це разом дасть нам можливість максимально використовувати високий потенціал нашого регіону та залучати додаткові інвестиції», - сказав М.Добкін.

Як повідомив губернатор, Президент України Віктор Янукович на засіданні Державного агентства з інвестицій висловив своє схвалення цьому проекту і включенню його в Національний проект «Місто майбутнього». «Абсолютно впевнений, що цей закон буде підтриманий. Принаймні, сьогодні на це є добра воля. Найголовніше, що після ухвалення цей закон буде служити на благо нашого суспільства і регіону», - зазначив М.Добкін.