У понеділок дощів на сході не обіцяють

Харків. 9 липня. УНІАН. Синоптики прогнозують на понеділок короткочасні дощі майже в усіх регіонах України.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 9 липня буде мінлива хмарність. В Україні, крім східних та більшості південних областей, місцями короткочасний дощ, гроза, у західних областях вдень в окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у Криму північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 17-22°, на узбережжі морів до 25°; вдень 28-33°, у південних та центральних областях місцями 35-37°; у Карпатах та горах Криму вночі 12-17°, вдень 20-25°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°.

У столиці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 20-22°, вдень 31-33°.

8 липня температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-25°; в Дніпрі біля Києва 25°.