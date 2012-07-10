Суд розпочався без Тимошенко

Харків. 10 липня. УНІАН. У приміщенні Апеляційного суду Харківської області Київський районний суд Харкова продовжив слухання кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».



Як передає кореспондент УНІАН, о 10.00 головуючий суддя Костянтин Садовський відкрив засідання.

У залі судових засідань присутні захисники Ю.Тимошенко Сергій Власенко та Олександр Плахотнюк, депутат Європарламенту, колишній президент ЄП Пет Кокс, близько 10 народних депутатів з фракції «БЮТ-Батьківщина», близько 10 прихильників Ю.Тимошенко та журналісти.

Ю.Тимошенка відсутня на засіданні.

Зала заповнена людьми на дві третини.

Ю.Тимошенко не доставлена до залу судових засідань через стан здоров’я.

На засіданні також відсутні захисники екс-прем’єра Євгенія Тимошенко та Андрій Кожем’якін.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.