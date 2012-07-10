За ініціативою РФ з 1 серпня відміняються приміські поїзди між Харківською і Бєлгородською областями

Харьков 10 июня. УНИАН. С 1 августа будут отменены все пригородные поезда, которые связывают Харьковскую и Белгородскую области, по инициативе российской стороны будут отменены.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Южной железной дороги.

Железнодорожное пригородное сообщение между Харьковской и Белгородской областями осуществляется Госпредприятием «Южная железная дорога» и ОАО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» (РФ) на основании заключенного 30 декабря 2011 г. договора. Однако за последнее время Южная железная дорога получила несколько уведомлений от «Пригородной пассажирской компании «Черноземье» о намерении разорвать существующие договорные отношения

Причина в том, говорится в сообщении. что, несмотря на неоднократные просьбы компании «Черноземье», администрация Белгородской области не включает в заказ на транспортное обслуживание населения пригородные поезда, курсирующие по межгосударственным маршрутам. Таким образом, у ОАО «ППК «Черноземье» нет источника финансового обеспечения перевозок пассажиров пригородными межгосударственными поездами, и руководством компании принято одностороннее решение о досрочном расторжении договора с ЮЖД с 1 августа 2012 г. В результате 12 пар пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Харьков - Белгород, Тополи - Валуйки, Одноробовка - Готня, Волчанск - Белгород, будут отменены.

Прес-служба отмечает, что руководство ЮЖД предприняло все возможные меры для сохранения пригородного железнодорожного сообщения между Харьковской и Белгородской приграничными областями. Так, учитывая, что пригородные тарифы ЮЖД в 4,5 раза ниже, чем у её российского партнера, с января 2012 г. по просьбе «ППК «Черноземье» был изменен порядок оформления проездных документов на международные пригородные поезда. В соответствии с принятым решением, пассажиры (не выходя из поезда) стали отдельно платить за проезд по украинской и российской территориям.

После получения уведомления «ППК «Черноземье» об одностороннем разрыве договорных отношений письменные обращения начальника ЮЖД Виктора Остапчука с просьбой о содействии в сохранении пригородного железнодорожного сообщения между двумя приграничными областями были направлены президенту ОАО «Российские железные дороги» Владимиру Якунину, председателю Харьковской облгосадминистрации Михаилу Добкину, генеральному консулу РФ в Харькове Сергею Семенову, начальнику Юго-Восточной железной дороги Анатолию Володько. Генеральному директору ОАО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» Виктору Шубину направлено предложение пересмотреть решение о досрочном расторжении договора.

В связи с расторжением договора между ГП «Южная железная дорога» и ОАО «ППК «Черноземье» (РФ) будут отменены следующие пригородные поезда:

- две пары пригородных электропоездов Харьков-Пассажирский – Белгород ежедневно:

(отправлением из Харькова 8.20, 12.00, из Белгорода 13.23,16.52);

- одна пара пригородного электропоезда Харьков-Пассажирский – Наумовка ежедневно:

из Харькова 15.26, из Наумовки 18.52);

- одна пара пригородного электропоезда Белгород – Харьков-Пассажирский ежедневно:

(из Белгорода 8.37, из Харькова 13.43);

- одна пара пригородного электропоезда Белгород – Казачья Лопань ежедневно:

(из Белгорода 3.17, из Казачьей Лопани);

- три пары пригородных электропоездов Валуйки – Тополи, РЖД (из Валуек 8.30 ежедневно, 13.16 по выходным дням, 17.33 ежедневно, из Тополи 10.20 ежедневно, 14.55 по выходным дням, 18.31 ежедневно);

- одна пара пригородного поезда Белгород – Волчанск , РЖД, ежедневно (из Белгорода 7.20, из Волчанска 12.20);

- одна пара пригородного поезда Харьков-Пассажирский – Готня, ЮЖД, ежедневно

из Харькова 9.01, из Готни 14.46;

- две пары пригородного поезда Готня – Одноробовка, РЖД (из Готни 8.29 ежедневно, 22,35 по выходным дням, из Одноробовки 9,58 ежедневно, 22.08 по выходным дням).