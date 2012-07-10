Харківщина отримала 911 путівок на оздоровлення чорнобильців

Харків. 10 липня. УНІАН. Харківська область отримала понад 900 путівок на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, за інформацією Головного управління праці та соціального захисту населення, на ІІ-ІІІ квартал цього року з Міністерства соціальної політики України отримано 911 санаторно-курортних путівок для громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, з них 631 путівка для оздоровлення дорослого населення, 240 - для дітей та 40 путівок матері та дитини.

На сьогодні оздоровлено 65 потерпілих дітей, а саме: 15 - в санаторії «Березівські мінеральні води» Харківської області, 30 - в санаторії «Таврія» Херсонської області, 15 - в санаторії «Орлятко» Херсонської області, 3 дитини за путівками матері і дитини, а також 95 громадян за путівками для дорослого населення. З 4 липня 2012 року 60 дітей проходять лікування в санаторії «Великий Луг» Запорізької області.

Переважно санаторно-курортні путівки надано до санаторіїв: Київської, Запорізької, Херсонської, Волинської, Одеської, Черкаської, Львівської, Луганської, Харківської областей, а також міст Одеса та Алушта.

До санаторіїв Харківської області Міністерством надано 206 санаторно-курортних путівок для оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, у тому числі дітей, а саме: 204 путівки до санаторію «Березівські мінеральні води» та 2 путівки до санаторію «Роща».