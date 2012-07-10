Головлікар ЦКБ випише Тимошенко, якщо нардепи блокуватимуть лікарню

Харків. 10 липня. УНІАН. Якщо народні депутати України від фракції «БЮТ-Батьківщина», які вчора блокували Центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці», де проходить курс лікування екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, продовжуватимуть у майбутньому свої акції, то керівництво лікарні ухвалить рішення про виписку екс-прем’єра зі стаціонару.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв.

«Я уповноважений заявити, що в разі продовження з боку парламентаріїв подібних дій, необхідно буде приймати рішення про виписку зі стаціонарного закладу Юлію Тимошенко, яка вже пройшла курс реабілітації, отримала необхідну їй медичну допомогу, а завдяки медичним заходам демонструє активність і успіхи, має можливість майже кожен день проводити зустрічі по кілька годин з адвокатами і політиками», - сказав М.Афанасьєв.

Він наголосив, що вчорашні дії народних депутатів дестабілізують роботу медичного закладу.

«Те, що вчора відбувалося біля стін і в стінах ЦКБ «Укрзалізниці», вже не підпадає під жодні розумні рамки. Я як головний лікар медичного закладу, уповноважений заявити, що така поведінка народних депутатів, їхні провокації та інсинуації дестабілізують роботу лікарні. Користуючись своїми посвідченнями, вони проходять на територію медичного закладу і, наскільки ми зараз розуміємо, використовують її для заяв та піар-акцій», - сказав М.Афанасьєв.

Головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» підкреслив, що у медзакладі, окрім Ю.Тимошенко, перебувають ще 450 пацієнтів, котрі «також мають право на спокій». М.Афанасьєв констатував неповагу народних депутатів до хворих людей, їхніх родичів та працівників медичної установи.

«Я хочу нагадати, що в ЦКЛ №5 на стаціонарі перебуває не одна Ю. Тимошенко, а ще близько 450 пацієнтів, які теж люди і мають повне право на отримання кваліфікованої допомоги, а також мають право на спокій. Хочу підкреслити, що на 9 поверсі, де вчора весь вечір і ніч постійно перебували народні депутати, всупереч лікувально-охоронному режиму лікарні, про порушення якого я їх двічі попередив, розташовується операційний блок, реанімаційне відділення та післяопераційні палати. Крім того, депутати самовільно займали їдальню для пацієнтів нейрохірургічного відділення на 8 поверсі лікарні. Як медик і керівник клініки, я несу відповідальність за порядок і стабільну роботу цієї установи, медичного персоналу, я також несу відповідальність за кожного хворого ЦКЛ «Укрзалізниці», - сказав М.Афанасьєв.

М.Афанасьєв також зазначив, що заяви окремих депутатів про додаткові сили міліції на території лікарні є для нього незрозумілими.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу після судового засідання у справі проти Ю.Тимошенко щодо ЄЕСУ захисник екс-прем’єра, народний депутат України Сергій Власенко сказав журналістам, що чергування нардепів у лікарні буде припинене.

«Оскільки на сьогоднішній день справа відкладена, в чергуванні немає потреби», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері кілька десятків народних депутатів з фракції «БЮТ-Батьківщина» прибули до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові. За словами народного депутата Андрія Кожем’якіна, депутати перебуватимуть у лікарні «з метою недопущення протиправних дій щодо Юлії Тимошенко». А.Кожем’якін зазначив, що депутати від опозиції чергуватимуть у лікарні до самого ранку.

Сьогодні, розглядаючи справу щодо ЄЕСУ, головуючий суддя Київського районного суду Харкова Костянтин Садовський, зважаючи на відсутність у залі судових засідань підсудної Ю.Тимошенко та її захисників А.Кожем’якіна та Євгенії Тимошенко, ухвалив рішення відкласти засідання на 23 липня 2012 року.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.