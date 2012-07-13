На Харківщині блискавка підпалила столярний цех
11:12, 13 липня 2012Харьків
0 0
НП у Березовому
Харків. 13 липня. УНІАН. В селі Березове Шевченківського району Харківської області внаслідок потрапляння блискавки загорівся столярний цех.
Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області, пожежа сталася 12 липня близько 1200.
Підрозділ МНС викликали працівники підприємства, на очах яких блискавка потрапила в дах будівлі. До місця виклику прибув пожежно-рятувальний підрозділ із селища Шевченкове. На момент прибуття рятувальників вогонь розповсюдився по дерев’яних конструкціях даху на площу 40 кв. м.
О 13.00 вогонь був ліквідований, деревообробне обладнання вдалося врятувати.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter