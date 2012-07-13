На Харківщині блискавка підпалила столярний цех

Харків. 13 липня. УНІАН. В селі Березове Шевченківського району Харківської області внаслідок потрапляння блискавки загорівся столярний цех.



Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області, пожежа сталася 12 липня близько 1200.

Підрозділ МНС викликали працівники підприємства, на очах яких блискавка потрапила в дах будівлі. До місця виклику прибув пожежно-рятувальний підрозділ із селища Шевченкове. На момент прибуття рятувальників вогонь розповсюдився по дерев’яних конструкціях даху на площу 40 кв. м.

О 13.00 вогонь був ліквідований, деревообробне обладнання вдалося врятувати.