Ні дня без роботи

Харків. 29 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вийшов з відпустки і приступив до виконання своїх службових обов’язків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує веб-сайт облдержадміністрації.

Яким будуть перші кроки губернатора не повідомляється.

Зранку він уже встиг привітати учасників і гостей XIV Міжнародного фестивалю музичного мистецтва «Харківські асамблеї – 2007».

У ході передвиборчої кампанії А.АВАКОВ очолював обласний штаб виборчого блоку «Наша Україна – Народна самооборона».