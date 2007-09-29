Ні дня без роботи
09:42, 29 вересня 2007Харьків
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Аваков вийшов з відпустки
Харків. 29 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вийшов з відпустки і приступив до виконання своїх службових обов’язків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує веб-сайт облдержадміністрації.
Яким будуть перші кроки губернатора не повідомляється.
Зранку він уже встиг привітати учасників і гостей XIV Міжнародного фестивалю музичного мистецтва «Харківські асамблеї – 2007».
У ході передвиборчої кампанії А.АВАКОВ очолював обласний штаб виборчого блоку «Наша Україна – Народна самооборона».
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