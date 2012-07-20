Ярославський перерахував обіцяні 200 тис. євро на лікування хворого хлопчика

Харків. 20 липня. УНІАН. Президент групи DCH, генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012 і президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський перерахував 200 тисяч євро на лікування Андрія Андрійчука, юного футболіста, який страждає важкою формою онкологічного захворювання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у благодійному фонді VISK, яким опікується відомий футбольний агент Шандор Варга, кошти підуть на операцію з пересадки кісткового мозку.

Хлопчик проходить лікування у столичній дитячій клініці Охматдит. Щоб допомогти йому, О.Ярославський викупив спортивні майки «зірок» світового футболу Андрія Шевченка та Кріштіану Роланду. Як повідомляв УНІАН, це відбулося 30 червня у прямому ефірі телепрограми «Шустер Live», учасники якої обговорювали тему «Чи став Євро-2012 успіхом для України?». Під час обговорення Чемпіонату відомий футбольний агент Ш.Варга розповів про свого «наймолодшого клієнта» та виставив на благодійний аукціон згадані футболки. У свою чергу, О.Ярославський заявив, що купує для юного футболіста обидві футболки.

Одразу після ефіру в особистій бесіді бізнесмен повідомив, що, побачивши очі хлопчика у показаному в рамках програми телесюжеті, не міг вчинити по-іншому. А на наступний день О.Ярославський та Ш.Варга особисто навідали маленького футболіста в лікарні.

Пізніше Савік Шустер розповів, що батько Андрія передав йому малюнки, які хлопчик разом з волонтерами намалював на знак подяки О.Ярославському та Студії Шустера.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА