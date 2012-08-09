Обрання парламентаріїв по мажоритарних округах наблизить депутатів до виборців - Бережна

Харків. 9 серпня. УНІАН. Змішана система виборів у Верховну Раду продиктована самим життям, оскільки можливість обирати парламентаріїв, зокрема і по мажоритарних округах, наблизить депутатів до виборців.

Таку думку висловила народний депутат України Ірина Бережна, яка зареєстрована кандидатом у народні депутати по одномандатному округу №169 міста Харкова на виборах до Верховної ради України нового скликання.

За її словами, відповідальність перед виборцями та ефективність роботи мажоритарників у рази вищі, ніж при обранні виключно за партійними списками.

«Першорядна роль народного депутата - законодавча діяльність. Пропозиція і поправки, а так само нові законопроекти формуються на основі вивчення комплексу проблем людей та організацій, тобто шляхом, так званого зворотному зв`язку. Сьогодні ж у Верховній Раді мандати мають представники партій, яких виборці міст і сіл привели до парламенту, але фактично, вони не представляють той або інший регіон і його проблеми на офіційному рівні», - передає слова І.Бережної прес-служба народного депутата.

«У округах, за якими закріплені народні обранці, питають, перш за все, з конкретного депутата, що й коли він особисто зробив або збирається зробити для вирішення конкретного питання. Тобто діалог між людьми і депутатами-мажоритарниками завжди відкритий, - наголошує нардеп. - Більш того, депутат, вибраний за мажоритарною системою, продовжує відповідати за округ і веде його впродовж всієї каденції, відстоюючи інтереси жителів на найвищому рівні».

Водночас, змішана - пропорційно-мажоритарна - система дозволяє сформувати якісніший склад парламентаріїв для лобіювання інтересів громад, - заявила І.Бережна.