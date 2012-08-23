Харків стане тим містом, на яке буде рівнятися країна - Бережна

Харків. 23 серпня. УНІАН. На адресу харків’ян надходять поздоровлення з Днем міста. Свої побажання жителям столиці Слобожанщини висловила і народний депутат України, голова підкомітету Верховної Ради з питань захисту прав, свобод та інтересів громадян України Ірина Бережна:

Дорогие харьковчане!

В эти праздничные дни, когда мы будем отмечать годовщину Независимости и День любимого города, я бы хотела обратиться к вам со словами благодарности и надежды.

Я хочу еще раз сказать «спасибо» всем тем, кто в тяжелых боях, ценой собственной жизни, добился освобождения Харькова от фашистского гнета. Именно благодаря вам, дорогие наши защитники, мы сегодня живем в свободной стране. Мы с надеждой смотрим в будущее, которое вы нам подарили.

Не могу найти слов, чтобы выразить восхищение тем трудовым подвигом, который после войны совершили наши родители. Именно их благородный труд создал Харьков таким, каков он есть. Заводы и фабрики, институты и школы, театры и парки – все это создали люди, строящие будущее.

Настал час принять эстафету нам, людям, ответственным за страну. Мы всегда будем помнить прошлое, и делать все, чтобы быть достойными славных дел наших дедов и прадедов. Украина молода, как молоды и мы – люди, отвечающее за то, какой получат Украину следующие поколения.

Мы с уверенностью смотрим вперед. Мы знаем, что нужно делать и умеем добиваться целей. Харьков – город, которым гордится страна. И я знаю, что он станет именно тем городом, на который страна будет равняться.

Здесь беззаботно растут наши дети и с гордостью за каждый прожитый день встречают старость родители.

Я искренне желаю каждому харьковчанину, каждой семье, чтобы все было именно так. Будьте здоровы, успешны, радостны. Пусть наш Харьков будет гостеприимен и открыт, а у нас всегда будет повод гордиться им.

С днем города тебя, Харьков!

С днем нынешних и будущих побед!

Вместе победим!

Народный депутат Ирина Бережная