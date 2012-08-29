Харківщина розпочинає реформу системи екстреної медичної допомоги

Харків. 29 серпня. УНІАН. В Харківській області розпочинається реформування системи надання екстреної медичної допомоги.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря Шурму, це стало можливим після підписання Закону України «Про екстрену медичну допомогу».

З цією метою розпорядженням губернатора від 27 серпня створено робочу групу з питань реалізації в Харківській області цього закону. Всім головам райдержадміністрацій та мерам міст обласного значення надіслані листи з метою отримання інформації, оскільки з 2013 року будуть вноситися зміни до формули розподілу міжбюджетних трансфертів у частині розрахунку видатків на охорону здоров’я шляхом зменшення обсягу видатків бюджетів міст обласного значення і районів та збільшення обласного бюджету.

«В Харківській області вже є певні напрацювання. Єдиний медичний простір, формування якого в Харківській області розпочалося в 2010-2011 роках, після підписання закону починає отримувати більш змістовне наповнення. Виділення екстреної медичної допомоги в окрему юридичну особу дасть можливість однаково надавати своєчасну медичну допомогу у районах і селах», - сказав І.Шурма.