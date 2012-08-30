Сьогодні у Харкові сесія обласної ради

В порядку денному – близько 50 питань

Харків. 30 серпня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбудеться пленарне засідання ХV сесії обласної ради 6-го скликання. У порядку денному сесії близько 50 питань, серед яких - внесення змін до бюджету області, звільнення та призначення керівників комунальних підприємств, спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, клопотання щодо надання надр у користування, присвоєння звання «Почесний громадянин Харківської області» Також депутатський корпус внесе зміни до низки обласних програм, повідомляє прес-служба облради. Початок засідання - о 10.00.

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