Харківщина просить уряд допомоги у відновленні будинку по вул. Слинька

Харків. 6 вересня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація звернеться до Кабінету міністрів України з проханням надати матеріальну допомогу на усунення наслідків вибуху в будинку по вул. Слинька, 2б у Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ХОДА, таке рішення було ухвалене на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації Валентина Дулуба.

Комісія ухвалила рішення, згідно з яким надзвичайній ситуації в будинку по вул. Слинька, 2б надано статус регіональної. Саме надання такого статусу є підставою для звернення до уряду щодо надання матеріальної допомоги на усунення наслідків вибуху.

«Ми ухвалюємо рішення про те, щоб надати надзвичайній ситуації по вулиці Слинька, 2б регіональний рівень і просити Кабінет міністрів України про матеріальну підтримку для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», - сказав В.Дулуб.

За його словами, на підставі цього рішення будуть підготовлені всі необхідні матеріали, щоб передати їх прем`єр-міністру України Миколі Азарову під час його перебування в Харківській області 6 вересня.

Як повідомив в ході засідання заступник харківського міського голови з питань житлово-комунального господарства Андрій Парамонов, за розрахунками профільних Департаментів міської ради та провідних проектних організацій Харкова, сумарний збиток, завданий вибухом, становить близько 18 млн. грн.



За уточненими даними, вибух на 3-му поверсі 9-поверхового будинку по вул. Слинька, 2-б стався 4 вересня близько 10.40. Внаслідок вибуху обвалилося перекриття між першим і четвертим поверхами будинку, несуча кутова стіна відійшла від основи будівлі на 40-50 см з 1 по 6 поверх. Найбільше пошкоджено 8 квартир.

Рятувальники евакуювали 118 мешканців, вони розміщені в готелях «Турист», «Меркурій» і «Металіст», а також у службовому житлі КП «Харківміськліфт». Налагоджено гаряче харчування та вжиті заходи із гарантування безпеки майна мешканців.

Будівля потребує ремонту та повного перепланування. Ремонтні роботи планують завершити до 20 грудня.

На знімку: зруйнований вибухом будинок по вулиці Петра Слинька у Харкові.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА