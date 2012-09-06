Азаров ознайомився з роботою ХТЗ
12:49, 06 вересня 2012Харьків
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Прем’єру показали техніку
Харків. 6 вересня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола Азаров ознайомився з роботою ПАТ «Харківський тракторний завод ім.Серго Орджонікідзе».
Як передає кореспондент УНІАН, голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін і генеральний директор ХТЗ Сергій Серебряков представили прем’єр-міністрові експозицію виробленої на підприємстві техніки.
Після цього М.Азаров поспілкувався із керівництво та працівниками заводу.
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