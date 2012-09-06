Харків обростає землею

Харків. 6 вересня. УНІАН. Верховна рада України сьогодні, 6 вересня, затвердила нові межі міста Харкова.

Як повідомляє офіційний сайт ВР, за Постанову №11178 «Про зміну і встановлення меж міста Харкова, Дергачівського та Харківського районів Харківської області» проголосували 244 депутати.

Як повідомляв УНІАН, постанова парламенту про нові кордони Харкова була погоджена 5 вересня комітетом ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

Зокрема, у межі міста включили 4 450,58 га і виключили з них 52,32 га. Таким чином, загальна площа Харкова становитиме 35 002,26 га.

Харкову свої землі частково передають 13 селищних і сільських рад. Найбільшу кількість земель Харкову передає Кулиничівська селищна рада — 2 602,49 га, Пономаренківська сільрада — 809,02 га, Черкасько-Лозівська сільрада — 238,91 га.

Законопроект «Про зміну і встановлення межі міста Харкова» до Верховної Ради вніс на початку серпня 2012 р. народний депутат України Валерій Писаренко. Раніше рішення про розширення меж міста Харківська міська рада ухвалила 25 квітня 2012 року, згодом його підтримала Харківська обласна рада.