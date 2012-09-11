Тимошенко дає згоду на інтерв’ю журналістам - Власенко

Харків. 11 вересня. УНІАН. Екс-прем`єр-міністр Юлія Тимошенко дає згоду на інтерв’ю усім журналістам, які доб’ються відповідного дозволу Державної пенітенціарної служби України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, коментуючи появу у ЗМІ інтерв’ю колишньої співкамерниці екс-прем’єра Юлії Абаплової.

С.Власенко заявив, що Ю.Тимошенко уповноважила його надати журналістам згоду на інтерв’ю з нею, якщо вони зможуть отримати дозвіл від Державної пенітенціарної служби «так само легко», як той сайт, що взяв інтерв’ю в Ю.Абаплової.

У свою чергу, народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Микола Томенко висловив обурення, що пенітенціарна служба надала дозвіл на проведення інтерв’ю з Ю.Абапловою, але не може дозволити провести інтерв’ю із екс-прем’єром.

М.Томенко закликав журналістів звертатися до ДПтСУ з проханням надати дозвіл на інтерв’ювання Ю.Тимошенко.