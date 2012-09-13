На кордоні з Росією знову затримано нелегальний літак

Харків. 13 вересня. УНІАН. В Харківській області на кордоні з Росією знову затриманий нелегальний літак.

Як повідомив кореспондентові УНІАН помічник начальника Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України Мирон Сидор, легкомоторний літак здійснював польоти, обробляючи поле поблизу від державного кордону.

При посадці на дозаправку пілот був затриманий. У затриманого громадянина відсутні будь-які документи: на літальний апарат, на право керування літальним апаратом, дозвіл на право проведення авіаційних робіт, дозвіл на право проведення польотів у зоні особливого використання повітряного простору. Матеріали адміністративної справи направлені в прокуратуру та СБУ для ухвалення правового рішення.

Як повідомляв УНІАН, близько місяця тому співробітники прикордонної служби «Веселе» в Харківській області затримали жителя Сумщини, який на літаку Bekas X-32 без бортового номера займався хімічною обробкою полів на прикордонній території.