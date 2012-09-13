В Качанівській колонії не виявлено фактів тиску на ув`язнених - Кошлач

Харків. 13 вересня. УНІАН. У Качанівській виправній колонії під час службової перевірки, проведеної за фактом опублікованого захисником екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народним депутатом Сергієм Власенком листа співкамерниці екс-прем’єра Юлії Абапової, не виявлено фактів тиску на ув`язнених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила заступник начальника Качанівської колонії з соціально-виховної та психологічної роботи Оксана Кошлач.

«З приводу опублікованої Власенком заяви Абапової проведена службова перевірка, під час якої були опитані як співробітники, які несли службу під час перебування Юлії Володимирівни у нашій колонії, так і ув’язнені. Фактів, які б підтвердили викладене у заяві, не існує і не могло існувати. Якихось порушень прав людини, в особливості Юлії Тимошенко, бути не могло», - підкреслила О.Кошлач.

Вона також звернула увагу журналістів на те, що С.Власенко, знаючи, як він заявляв, про загрозу життю Ю.Абаплової, опублікував її заяву тільки вчора.

«Чому вони вчора опублікували заяву, якщо знали про загрозу життю? Ви самі розумієте, що це чиїсь політичні ігри», - сказала О.Кошлач.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня С.Власенко оприлюднив листа Ю.Абаплової, датованого 25 березня, у якому вона заявляє про тиск. За словами захисника, співкамерниця екс-прем’єра написала листа, в якому йдеться про те, що її змушували давати неправдиві свідчення проти Ю.Тимошенко. С.Власенко продемонстрував та зачитав деякі уривки листа на 9 сторінках, кожна з яких підписана, який Ю.Абаплова з власної ініціативи написала йому особисто.

Через кілька годин після цього Ю.Абаплова провела у Качанівській колонії прес-конференцію, на якій заявила, що листа з начебто свідченнями про тиск, оприлюдненого С.Власенком, вона написала під диктовку екс-прем’єра. Ю.Абаплова також спростувала інформацію про те, що на неї чинять тиск працівники пенітенціарної служби і що її утримують у карцері.

На знімку: Качанівська колонія.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА