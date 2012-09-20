У Харкові невідомі облили кандидата від «Батьківщини» зеленкою (додано фото)

Харків. 20 вересня. УНІАН. У Харкові невідомі облили кандидата в народні депутати України по мажоритарному округу № 169 від Об`єднаної опозиції «Батьківщина» Олександра Кірша зеленкою.

Як повідомляють центральний та обласний сайти «Батьківщини», це сталося 19 вересня під час зустрічі О.Кірша з виборцями в селищі Жуковського Дзержинського району Харкова.

За словами помічника кандидата в депутати, до людей підійшли двоє молодиків зі стаканами одного з закладів швидкого харчування і виплеснули в О.Кірша зеленку. Після цього зловмисники втекли з місця події.

Лікарі, що прибули на виклик, констатували в потерпілого пошкодження рогівки очей.

Помічник також зазначив, що під час попередньої зустрічі з виборцями всю подію знімав на відео якийсь невідомий.

У повідомленні нагадується, що це не перший подібний випадок – «захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка 4 рази обливали в Харкові зеленкою. Винні досі не покарані».

Фото з Facebook Vasil Ponomariov