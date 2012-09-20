У Харкові невідомі облили кандидата від «Батьківщини» зеленкою (додано фото)
Лікарі кажуть, у Кірша опік очей
Харків. 20 вересня. УНІАН. У Харкові невідомі облили кандидата в народні депутати України по мажоритарному округу № 169 від Об`єднаної опозиції «Батьківщина» Олександра Кірша зеленкою.
Як повідомляють центральний та обласний сайти «Батьківщини», це сталося 19 вересня під час зустрічі О.Кірша з виборцями в селищі Жуковського Дзержинського району Харкова.
За словами помічника кандидата в депутати, до людей підійшли двоє молодиків зі стаканами одного з закладів швидкого харчування і виплеснули в О.Кірша зеленку. Після цього зловмисники втекли з місця події.
Лікарі, що прибули на виклик, констатували в потерпілого пошкодження рогівки очей.
Помічник також зазначив, що під час попередньої зустрічі з виборцями всю подію знімав на відео якийсь невідомий.
У повідомленні нагадується, що це не перший подібний випадок – «захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка 4 рази обливали в Харкові зеленкою. Винні досі не покарані».
Фото з Facebook Vasil Ponomariov