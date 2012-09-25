Прес-секретар Кличка спростовує повідомлення про завершення кар'єри боксера
Віталій мав на увазі інше
Харків. 25 вересня. УНІАН. Український боксер Віталій Кличко не збирається «боксувати до старості», але не оголошує про негайне завершення кар`єри, уточнила цитату спортсмена, що з`явилась у ЗМІ, керівник його прес-служби Оксана Зінов`єва.
На початку вересня після захисту титулу в бою з Мануелем Чарром Кличко вже заявляв, що незабаром завершить професійну кар`єру, і обіцяв повідомити про це додатково.
У понеділок у ЗМІ з`явилися слова Кличка-старшого з прес-конференції в Донецьку.
Згідно з цитатою, український боксер сказав, що «не збирається боксувати».
Як повідомляє РІА «Новости», за словами Зінов`євої, Кличко сказав, що «не збирається боксувати до старості». «Це те, що він скрізь завжди говорить», - додала вона.
«Він мав на увазі, що закінчить кар`єру раніше, не прямо зараз, негайно, а Володимир, оскільки він молодший, він буде довше ще трошки боксувати», - пояснила кореспонденту «Р-Спорт» Зінов`єва.
Український боксер 9 вересня в Москві технічним нокаутом здобув перемогу над Чарром.
У четвертому раунді бій був зупинений, оскільки німець отримав сильне розсічення.
Віталій Кличко на цей час є лідером партії УДАР і має намір зосередитися на політичній діяльності.