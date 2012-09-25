Прес-секретар Кличка спростовує повідомлення про завершення кар'єри боксера

Харків. 25 вересня. УНІАН. Український боксер Віталій Кличко не збирається «боксувати до старості», але не оголошує про негайне завершення кар`єри, уточнила цитату спортсмена, що з`явилась у ЗМІ, керівник його прес-служби Оксана Зінов`єва.

На початку вересня після захисту титулу в бою з Мануелем Чарром Кличко вже заявляв, що незабаром завершить професійну кар`єру, і обіцяв повідомити про це додатково.

У понеділок у ЗМІ з`явилися слова Кличка-старшого з прес-конференції в Донецьку.

Згідно з цитатою, український боксер сказав, що «не збирається боксувати».

Як повідомляє РІА «Новости», за словами Зінов`євої, Кличко сказав, що «не збирається боксувати до старості». «Це те, що він скрізь завжди говорить», - додала вона.

«Він мав на увазі, що закінчить кар`єру раніше, не прямо зараз, негайно, а Володимир, оскільки він молодший, він буде довше ще трошки боксувати», - пояснила кореспонденту «Р-Спорт» Зінов`єва.

Український боксер 9 вересня в Москві технічним нокаутом здобув перемогу над Чарром.

У четвертому раунді бій був зупинений, оскільки німець отримав сильне розсічення.

Віталій Кличко на цей час є лідером партії УДАР і має намір зосередитися на політичній діяльності.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА