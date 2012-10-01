У Чугуєві відбувся фінал Чемпіонату України з гонок на прискорення

Харків. 1 жовтня. УНІАН. У суботу, 29 вересня, на військовому аеродромі в Чугуєві в рамках фестивалю «AdrenalinFest» відбувся фінал Чемпіонату України з гонок на прискорення (drag-racing).

У заході взяли участь заступник Харківської облдержадміністрації Євген Савін, президент Автомобільної федерації України Богдан Новицький, член президії Віктор Янукович, повідомляє сайт облдержадміністрації.

У цьому році за звання чемпіона з гонок на прискорення в двох номінаціях - стріт і спорт - боролися 70 найсильніших професійних гонщиків України, Росії, Білорусі та Молдови. Перед відкриттям Чемпіонату відбулися тюнінг-виставка і виставка ретро автомобілів. Також з концертною програмою виступили студенти Харківської державної академії фізичної культури та курсанти Національного університету цивільного захисту України.

Відкриваючи фінал Чемпіонату, Євген Савін від імені губернатора Михайла Добкіна привітав всіх учасників, а також подякував Автомобільній федерації за організацію змагань.

«Я думаю, що всі учасники і всі гості сьогодні отримають задоволення, божевільний драйв і багато адреналіну. Сподіваюся, що разом з організаторами ми зробимо проведення цього чемпіонату на Харківщині постійним. Тому що будь-який захід, тим більше масовий, для Харківської області становить інтерес. На змагання приїхало багато людей. І якщо ми зробимо їх систематичними, то сюди будуть приїжджати все більше і більше гостей. Отже, буде збільшуватися кількість туристів, які приїжджатимуть не на день, а на кілька днів, щоб подивитися на Харківщину. Це дасть позитивний економічний ефект для нашого регіону», - сказав Є.Савін.

Також у рамках фестивалю відбулися аматорські змагання за кубки «AdrenalinFest» в трьох номінаціях: автомобілі об`ємом двигуна до 2 л., до 3,5 л. і понад 3,5 л. В якості призів переможці отримали кубки, дипломи, по 100 літрів бензину, і сертифікати від спонсорів.

Довідка. Фестиваль екстремальних видів спорту «AdrenalinFest» проходить в Україні з 2011 року. Він один з перших серед подібних змагань отримав підтримку Автомобільної федерації України (ФАУ). В рамках фестивалю проводяться змагання з автомобільних перегонів на прискорення (drag-racing) - спринтерському заїзду на дистанцію в 402 метри.