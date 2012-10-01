На Харківщині потяг насмерть збив 78-річного пенсіонера

Харків. 1 жовтня. УНІАН. На Харківщині пасажирський потяг насмерть збив 78-річного пенсіонера.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС України на Південній залізниці, трагедія сталася вчора, 30 вересня, на перегоні Закомельська – Циганська, що в Ізюмському районі області.

Співробітники слідчо-оперативної груп, які прибули на місце пригоди, встановили особу загиблого: ним виявився 78-річний мешканець Харківської області.

За інформацією правоохоронців, чоловік переходив через колії у невстановленому для цього місці. З’ясовуються всі обставини події.