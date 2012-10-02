За оренду землі на Харківщині розрахуються до 10 жовтня - Добкін

Харків. 2 жовтня. УНІАН. До 10 жовтня сільськогосподарські підприємства області повністю розрахуються за оренду землі.

Про це сьогодні повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін у ході наради в Ізюмському районі.

«Всі великі господарства нашого регіону провели переоцінку землі, перерахували коефіцієнт, рекомендований Кабінетом міністрів. Ми готові до 10 жовтня розрахуватися по земельних паях Харківської області практично на 100%. Винятки становить невелика кількість господарств, де керівники безвідповідально ставляться до виконання своїх обов`язків», - передає слова губернатора сайт облдержадміністрації.

Також М.Добкін повідомив, що в Харківській області практично завершена переоцінка земель.

«Ми почали проводити цю роботу відразу, як тільки надійшло відповідне розпорядження Президента України. Це було близько 1,5 років тому. Якщо рік тому середня плата за оренду гектара землі становила 353 грн., то зараз середня плата в області становить 618 грн.», - зазначив М.Добкін.