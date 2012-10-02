Металіст - найкращий серед українських клубів

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Харківський Металіст лідирує у світовому рейтингу футбольних клубів серед українських коман.

Як повідомляє сайт ФК «Металіст», Міжнародна федерація футбольної історії і статистики IFFHS опублікувала свій оновлений рейтинг клубів світу.

Перша десятка рейтингу виглядає так: Барселона (Іспанія) - 343 очки, Універсідад де Чилі (Чилі) - 300, Бока Хуніорс (Аргентина) - 286, Реал (Іспанія) - 281, Атлетіко (Іспанія) - 264, Челсі (Англія) - 256, Баварія (Німеччина) - 248, Корінтіанс (Бразилія) - 248, Атлетік (Іспанія) - 240, Велес Сарсфілд (Аргентина) - 227.

Харківський клуб знаходиться в рейтингу клубів світу на 37-му місці, маючи в своєму активі 171 очко і випереджаючи всі інші українські клуби та клуби пострадянського простору.

«Шахтар» у цьому рейтингу розташувався на 54-му місці, Динамо - на 64-му, а Дніпро займає 180-у позицію.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА