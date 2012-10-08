У Богодухові зафіксовано вже 36 випадків кишкової інфекції

Харків. 8 жовтня. УНІАН. У Богодухівському районі Харківської області зафіксовано 36 випадків гострої кишкової інфекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор Шурма.

За його словами, на цей час госпіталізовано 23 особи, у тому числі 20 дітей. І.Шурма зазначив, що 13 осіб проходять амбулаторне лікування.

Заступник губернатора зазначив, що на цей час точно встановлено 5 випадків дизентерії.

Він зазначив, що стан усіх хворих середньої тяжкості. «Важких випадків немає. Всі середнього ступеня важкості», - сказав І.Шурма.

Він підкреслив, що на цей час узяті всі аналізи від хворих, а також змиви з обладнання харчоблоку навчального закладу – фахівці встановлюють джерело інфекції. І.Шурма наголосив, що на сьогодні ще не можна стверджувати, що джерело інфекції знаходилося в їдальні гімназії.

На думку заступника губернатора, підстав для закриття Богодухівських гімназій №1 та №2 на карантин немає. За його словами, ситуація взята під контроль. На місці працює фахівці санітарно-епідеміологічної служби.

«Ситуація на сьогодні є контрольованою. Динаміка призупинена, ми можемо ще мати спорадичні випадки, але ситуація контрольована», - сказав І.Шурма.

Як повідомляв УНІАН, у Богодухові Харківської області 5-7 жовтня до інфекційної лікарні було госпіталізовано 21 особу, у т. ч. 19 дітей Богодухівської гімназії №1 та №2 з діагнозом «гостра кишкова інфекція».

Під час епідрозслідування стану організації харчування в гімназії на харчоблоці виявлено порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, а саме: недотримуються правила зберігання харчових продуктів та сировини, виявлено продукти без маркування та супровідної документації, що підтверджує її якість та безпечність, відсутній контроль за організацією харчування у закладі, порушено ведення медичної документації, у т.ч. по контролю за організацією харчування, недостатня кількість інвентарю для прибирання тощо.

Комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів триває. Ситуація перебуває на контролі Державної санітарно-епідеміологінчої служби України, йдеться у повідомленні, прес-служби МОЗ України.