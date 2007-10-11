«Харківметробуд» не приватизуватимуть

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Кабінет міністрів України виключив ВАТ «Харківметробуд» з переліку підприємств, які приватизуються або підлягають підготовці до приватизації, в 2007 році.

Про це повідомляється у розпорядженні уряду від 3 жовтня № 820-р, розміщеному на сайті Кабміну

Довідка УНІАН. Власником 50% ВАТ «Харківметробуд» є держава, номінальним утримувачем 37,5% - ВАТ МФС.

Програмою приватизації на 2007 рік передбачено виставити на приватизацію пакети акції понад 550 ВАТ.

Згідно з Законом «Про Державний бюджет України на 2007 рік» цього року надходження від приватизації заплановані в обсягу 10 млрд. 587 млн. грн.