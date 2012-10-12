Харківська область «піде в похід» проти розповсюдження інфекцій

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Ситуація, яка склалася в Богодухівському районі, де ряд дітей захворів на дизентерію, не повинна повторитися.

Про це заявив в ефірі програми обласного телебачення «Час влади» голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

Хоча вчора це питання обговорювалося в самому Богодухівському районі, сказав М.Добкін, але воно стосується всієї області, і необхідно вжити заходів, аби у майбутньому в жодному районі відсутність взаємодії не призвела до серйозних наслідків.

За його словами, на обласному рівні буде проведено нараду з усіма районами та містами Харківської області на предмет взаємодії у разі виявлення інфекційних захворювань.

«28 вересня надійшли перші два звернення від учнів 1-го і 4-го класів зі скаргами на біль у животі. 3 жовтня після проведення аналізів з`ясовується, що у них дизентерія, і тільки 5 жовтня над цією проблемою починають працювати в масштабах області. Було упущено 2 дні, протягом яких людина, яка була розповсюджувачем інфекції, продовжувала роботу. Це виливається в набагато більші наслідки, ніж могли б бути, тому необхідне відпрацювання взаємодії всіх відповідальних осіб від керівника навчального закладу до голови Харківської обласної державної адміністрації. В які терміни необхідно повідомити, як буде працювати система оповіщення, як мають реагувати лікарі і як вони будуть взаємодіяти з санітарною службою - все це повинно бути чітко визначене в масштабах всієї області», - сказав М.Добкін.

Як повідомляв УНІАН, у місті Богодухів Харківської області на гостру кишкову інфекцію захворіли 72 особи, у 20 з них виявлено дизентерію. З 12 жовтня тимчасово призупинено навчання у 20 школах та 4 дитсадках,