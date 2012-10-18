Бережна вірить, що Харків буде в десятці найбезпечніших міст світу

Харків. 18 жовтня. УНІАН.У Харкові підбили перші підсумки пілотного дослідження «Аудит безпеки територій», ініціатором якого виступили Харківський національний університет внутрішніх справ та народний депутат України Ірина Бережна.

Опитування жителів було поведене з 6 по 12 жовтня. Головна мета проекту - підвищити безпеку в місті.

«Як не дивно, на перше місце опитані поставили боязнь захворіти - повідомив ректор ХНУВС Олександр Бандурка. - Тобто не боязнь стати жертвою злочину, не хвилювання про якийсь напад на вулиці, якісь екологічні глобальні катаклізми, аварії, а саме - захворіти. Про це сказали понад 40% опитаних».

На думку І.Бережної, дані опитування вже свідчать про те, що харків`яни відчувають себе в достатній безпеці. «Але цю роботу потрібно продовжувати, ми повинні цим займатися системно», - упевнена народний депутат.

«Ми робимо все можливе, аби зробити життя харків`ян кращим і, звичайно ж, безпечнішим, - зазначає І.Бережна. - В рамках проекту ми тісно співробітничаємо з Головним управлінням МВС у Харківській області».

Після завершення опитування жителів, всі дані будуть оброблені, узагальнені і передані в обласне управління міліції. «Сьогодні - це лише початок великого шляху. Я упевнена, через якийсь час ця робота принесе плоди, і Харків увійде до десятки найбезпечніших міст світу», - вважає І.Бережна.

Опитування проводиться не лише серед мешканців Харкова, але й серед дільничних. На думку організаторів, це дозволить підсилити ефективність діяльності правоохоронців.

«Аудит безпеки дасть нам можливість раціональніше, правильніше, більш оптимально організувати несення служби на вулиці для того, щоб з максимальною ефективністю забезпечити безпеку мешканців міста», - підсумував заступник начальника ГУ МВС України в Харківській області Микола Голуб.