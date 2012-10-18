Середній рівень газифікації Харківщини становить понад 70% - Добкін

Харків. 18 жовтня. УНІАН. Середній рівень газифікації Харківської області становить понад 70%. У сільській місцевості цей показник дорівнює 53%, умістах і великих селищах – понад 80%.

Про на брифінгу за підсумками робочої поїздки до Борівського району 17 жовтня поінформував голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, повідомляє сайт ХОДА.

«Сьогодні ми ведемо активну роботу з газифікації населених пунктів. У цієї роботи є своя логістика, щоб підключивши одне село, від нього можна було проводити газогін до більш віддалених населених пунктів. Сьогодні ми запустили газ у селі Піски-Радьківські. Це досить велике село. Воно розділене залізничним полотном на дві частини. Тепер нам необхідно газифікувати другу частину села. Для цього потрібно побудувати складний перехід газопроводу через залізничне полотно. Це дорогий проект, але ми обов`язково будемо його реалізовувати», - сказав М.Добкін.