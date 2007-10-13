У Харкові опалювальний сезон розпочнеться 15 жовтня

Харків. 13 жовтня. УНІАН. Опалювальний сезон у Харкові розпочнеться 15 жовтня.

Як повідомляє прес-служба Харківської міськради, розпорядження про надання послуг з теплопостачання у житлових будинках, школах, лікарнях, дитячих та інших закладах соціально-культурного призначення Харкова підписав міський голова Михайло ДОБКІН.

Згідно з розпорядженням, надання послуг з теплопостачання у житлових будинках, школах, лікарнях, дитячих та інших закладах соціально-культурного призначення м. Харкова розпочнеться з 15 жовтня 2007 року.

Цим же розпорядженням КП «Харківські теплові мережі» зобов’язуються забезпечувати подачу теплоносія за графіком, погодженим Департаментом житлово-комунального господарства та енергетики, а ВАТ «Харківміськгаз» - своєчасне включення газових опалювальних приладів відповідно до діючих норм та правил.

У свою чергу, управління житлового господарства має вжити необхідні заходи щодо запуску внутрішньобудинкових систем опалення приміщень установ, організацій та житлових будинків.