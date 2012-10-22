Добкін хоче знати чому «Беркут» по-звірячому побив фанів «Металіста»

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін звернувся до міністра Внутрішніх справ України Віталія Захарченка з проханням розібратися у ситуації, що сталася між уболівальниками харківського «Металіста» та співробітниками спецпідрозділу «Беркут» 20 жовтня 2012 року в Києві після матчу «Динамо» - Металіст».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, своє прохання М.Добкін виклав у оприлюдненому відкритому листі до міністра.

«Шановний Віталію Юрійовичу! Звернутися до Вас мене змусив відеозапис інциденту, що стався між уболівальниками харківського «Металіста» та співробітниками спецпідрозділу «Беркут» 20 жовтня 2012 року. Судячи з поширеного інтернетом відео, бійці спецпідрозділу вдалися до поведінки, що ганьбить честь та гідність української міліції», - йдеться у листі М.Добкіна.

Губернатор висловив упевненість у тому, що, «як принциповий керівник», міністр В.Захарченко зможе «дати правову оцінку діям підлеглих» та «взяти під особистий контроль проведення службового розслідування за цим фактом».

Губернатор зазначив, що «влітку цього року Харків став справжньою столицею європейського футболу - місто радо приймало вболівальників з багатьох європейських країн, забезпечивши зразковий правопорядок як під час матчів, так і під час роботи фан-зони». «Хочу зазначити, - наголосив він, - що ми не отримали жодних зауважень щодо роботи правоохоронців. Їхні дії були злагодженими та професійними».

Припустивши, що «беркутівці» є вболівальниками «Динамо» і «їх прикро вразила поразка улюбленої команди», М.Добкін заявив: «Проте, це не дає їм права поводити себе по-звірячому, забувши про людські цінності та Закон».

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 20 жовтня, після матчу «Динамо» - «Металіст» в інтернет потрапило відео, на якому видно, як працівники загону «Беркут» ногами б’ють уболівальників харківського клубу.

Внизу фото з архіву УНІАН