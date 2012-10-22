«Металіст» вимагає перевірки за фактом побиття фанів свого клубу у Києві

Харків. 22 жовтня. УНІАН. ФК «Металіст» стурбований фактом побиття бійцями загону «Беркут» кількох уболівальників після матчу «Динамо» (Київ) - «Металіст» (Харків) у Києві 20 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, заяву у зв’язку з інцидентом, що стався після матчу 12-го туру української Прем’єр-Ліги, оприлюднено на офіційному сайті харківського клубу.

«Футбольний клуб «Металіст» висловлює стурбованість у зв`язку з відео, що з`явилося в ЗМІ, на якому відображений інцидент, що стався з одним із наших уболівальників у Києві після матчу «Динамо» - «Металіст», і сподівається, що за цим фактом буде проведена ретельна перевірка», - йдеться в заяві.

У повідомленні зазначається, що «футбольний клуб «Металіст» уважно (стежитиме) спостерігатиме за подальшим розвитком ситуації».

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня після матчу між командами «Динамо» (Київ) і «Металіст» (Харків) у Києві на НСК «Олімпійський» стався інцидент між фанами «Металіста» та міліцією.

Згодом в Інтернеті з’явилося відео, на якому видно, як працівники загону «Беркут» ногами б’ють уболівальників харківського клубу.

22 жовтня голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін звернувся до міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка з відкритим листом, у якому просить розібратися в ситуації, що сталася між уболівальниками харківського «Металіста» та бійцями спецпідрозділу «Беркут» після матчу «Динамо» - Металіст». «Судячи з поширеного інтернетом відео, бійці спецпідрозділу вдалися до поведінки, що ганьбить честь та гідність української міліції», - йдеться у листі М.Добкіна.

У свою чергу прокуратура столиці проводить дослідчу перевірку за інформацією щодо побиття працівниками міліції людей із символікою футбольного клубу «Металіст».

Фото з архіву УНІАН