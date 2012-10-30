Брат губернатора переміг в окрузі №178 - дані ЦВК

Харків. 30 жовтня. УНІАН. В Харківській області, за попередніми даними, в мажоритарному окрузі №178 перемагає представник Партії регіонів Дмитро Добкін - брат голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна.

Про це повідомляє офіційний сайт Центральної виборчої комісії за результатами опрацювання 100% протоколів по цьому округу.

За даними ЦВК, Д.Добкін отримав 65,11% голосів виборців. На другому місці - представник Компартії України Геннадій Федотов, який набрав 14,27% голосів.