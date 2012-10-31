Тимошенко дозволили зателефонувати одній особі

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко, яка перебуває в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, на її прохання у винятковому порядку було надано можливість здійснити телефонний дзвінок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

«Засуджена поспілкувалась з однією особою протягом години», - йдеться в повідомленні.

При цьому в ДПтС нагадали, що засуджені мають право на телефонну розмову і можуть цим правом скористатись у спеціальному приміщенні виправного закладу за допомогою стаціонарного таксофона, як це передбачено відомчими нормативними документами та інструкціями.

Крім того, як підкреслили в пенітенціарній службі, якщо засуджена особа перебуває у стаціонарному медичному закладі (зокрема, в ЦКЛ «Укрзалізниці»), то можливість здійснення такою особою телефонних дзвінків законодавчо та технічно не передбачена.

«У зв’язку з цим, Ю. Тимошенко поспілкувалася за допомогою мобільного зв’язку», - поінформували в ДПтСУ.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Ю.Тимошенко заявила про початок голодування на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів.