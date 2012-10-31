На Харківщині прокуратура повернула державі 507 га землі

Харків. 31 жовтня. УНІАН. У Вовчанському районі Харківської області прокуратура повернула у власність держави 507 га землі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Дмитра Кавуна.

За його даними, у 2000 році одному з сільськогосподарських підприємств Вовчанського району було видано державний акт на право постійного користування земельною ділянкою площею 507 га.

Утім, під час перевірки правоохоронці встановили, що органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування жодних рішень про передачу в постійне користування підприємству цієї земельної ділянки не ухвалювали.

За позовом прокуратури області 25 жовтня господарський суд Харківської області визнав недійсним державний акт на право постійного користування земельною ділянкою площею 507 га. Землю повернуто у власність держави.