Прокуратура порушила кримінальну справу проти капітана міліції

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Прокуратурою Харківської області порушено кримінальну справу стосовно оперуповноваженого відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Червонозаводського райвідділу міліції м. Харкова.

Як сьогодні повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, за даними начальника управління прокуратури області Олександра Бабікова, працівник ДСБЕЗ скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу).

Встановлено, що міліціонер, за відсутності законних підстав, провів низку оперативно-розшукових заходів із застосуванням аудіо- та відеоапаратури та підробив документи справи.

Своїми діями правоохоронець порушив конституційні права громадянина, незаконно втрутившись у його приватне життя.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років та з конфіскацією майна. У справі триває слідство.