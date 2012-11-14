В Україні назріла необхідність створення громадського телебачення - Маренич

Харків. 14 листопада. УНІАН. Сьогодні Україна має зробити перший крок до створення громадського телебачення.

Про це сказала в ефірі програми обласного радіо «Ранковий ексклюзив» начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації Вікторія Маренич, повідомляє сайт ОДА.

На її думку, в Україні назріла необхідність створення громадського телебачення і першим кроком має стати ухвалення відповідного закону.

«Час змінити ставлення до державних засобів масової інформації. Першим кроком є той законопроект, який обговорюється вже протягом тривалого часу - роздержавлення засобів масової інформації та створення суспільного телебачення і радіо» - сказала В.Маренич.

За її словами, держава має залишити собі велику частку в громадському радіо і телебаченні, а все інше має обирати сам слухач або глядач: програми, за які він ладен сплачувати, та ті програми, в яких потрібно змінювати концепцію для того, щоб вони були корисними.

«Як на мене, сьогодні Україна має зробити цей крок. Будемо сподіватися, що Верховна Рада нового скликання обов’язково буде розглядати це питання дуже щільно і Україна, врешті решт, отримає те надбання, яке в будь-яких країнах світу є звичною нормою», - зазначила В.Маренич.