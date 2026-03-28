Глобальне потепління може перейти у самопідтримувану спіраль, - вчені

Скорочення площі криги на полюсах призводить до швидшого нагрівання океану, що провокує подальше танення криги.

Площа арктичного морського льоду цього року скоротилася до одного з найнижчих рівнів за всю історію спостережень у зимовий період – сезон, коли крига зазвичай активно наростає. Про це йдеться у нових даних кліматологів, оприлюднених на тлі безпрецедентних температурних аномалій у різних регіонах світу, пише Independent.

За словами науковців, стан арктичного льоду має ключове значення для глобального клімату. Білий крижаний покрив відбиває сонячне світло, тоді як його зменшення призводить до поглинання більшої кількості тепла океанами. Як наслідок, прискорюється потепління, а також змінюються атмосферні процеси. Водночас танення льоду впливає і на екосистеми – від нього залежать білі ведмеді, тюлені та інші арктичні види, кажуть вчені.

Температурні рекорди

Про скорочення площі льоду оголосили в той час, коли в березні одразу в кількох частинах світу були зафіксовані температурні рекорди. Йдеться про аномальну спеку в США, Мексиці, Австралії, Північній Африці та частині Європи. Кліматолог Максиміліано Еррера назвав ці явища безпрецедентними.

"Це, безумовно, найекстремальніша хвиля спеки в історії світового клімату", – зазначив він, попередивши, що ситуація може ще погіршитися.

За даними метеорологів, лише за останній тиждень у США температурні рекорди березня були побиті одразу в 16 штатах. У 27 населених пунктах температура сягала рівня, характерного для найспекотніших днів квітня. У Мексиці зафіксовано тисячі температурних рекордів, деякі з яких перевищили навіть типові показники травня. Ще більш масштабні відхилення спостерігалися в Азії, де, за словами експертів, "десятки тисяч місячних рекордів були перевищені з різницею у 17–19 градусів".

Водночас на іншому полюсі планети фіксували протилежні екстремуми: в Антарктиді було зареєстровано рекордно низьку температуру для березня – мінус 76,4 градуса. Експерти пояснюють, що такі контрасти також можуть бути частиною загальної кліматичної нестабільності.

Танення північного льоду

Щороку арктичний лід наростає взимку і тане влітку. Цьогоріч максимальна площа перед початком танення становила близько 14,29 млн квадратних кілометрів – майже на рівні минулого року. Втім, цей показник приблизно на 1,36 млн квадратних кілометрів менший за середні значення 1981–2010 років, що еквівалентно площі, удвічі більшій за Україну.

Як пояснюють дослідники, така тенденція є довготривалою. "Оскільки температура зростає, особливо в полярних регіонах, можливостей для формування льоду стає менше, і його площа загалом зменшується", – наголосив один із науковців. Він додав, що йдеться не про різку зміну, а про "поступове зниження зимових максимумів", що також створює передумови для активнішого літнього танення.

Саме літній період вважається критично важливим для клімату. Менша кількість льоду означає, що океан поглинає більше сонячної енергії, що, своєю чергою, може впливати на циркуляцію атмосфери та спричиняти екстремальні погодні явища. Водночас вчені підкреслюють, що танення морського льоду саме по собі не призводить до підвищення рівня моря.

Як писав УНІАН, темпи глобального потепління в останні роки зросли: середнє підвищення температури становить близько 0,35 °C, що суттєво перевищує попередній орієнтир у 0,2 °C, який фіксувався протягом останніх 50 років. Дослідники, які проаналізували дані NASA, NOAA та інших провідних наукових установ, враховуючи також природні фактори на кшталт вулканічної активності та ураганів, дійшли висновку про прискорення потепління з 2015 року з високою статистичною вірогідністю.

Отримані результати ставлять під сумнів попередні кліматичні прогнози, зокрема щодо терміну досягнення порогу +1,5 °C, який може бути подоланий швидше, ніж очікувалося. Науковці пов’язують подальшу динаміку з обсягами викидів CO₂ і наголошують на необхідності швидкого скорочення парникових газів та переходу до "зеленої" енергетики.

