У мережу 'злили' фото 50-річного українського бронекатера: на що звернули увагу фахівці

50-річні бронекатери обладнані системами захисту від дронів.

Морська охорона ДПСУ повідомила, що її бронекатери проєкту 1204 "Джміль" були виведені на навчальні стрільби, під час яких екіпажі відпрацьовували ураження надводних цілей 76-мм гарматою та повітряних цілей за допомогою зенітної зброї. На фото звернув увагу портал Defense Express.

Особливу увагу фахівців привернув той факт, що 50-річні бронекатери були оснащені антидроновими сітками.

"Виникає питання про актуальність такої форми захисту на артилерійських катерах проєкту "Джміль", що ходять на Дунаї", – кажуть у Defense Express.

Ріка Дунай може виглядати віддаленою від активної зони бойових дій. Проте йдеться про операційну ділянку, де Сили оборони України регулярно відбивають атаки російських далекобійних БПЛА "Шахед", спрямовані на південну Одещину, порти на Дунаї та прикордонні території з Румунією.

У серпні 2025 року стався випадок, коли російський морський дрон пошкодив розвідувальний корабель "Сімферополь", який перебував в одному з рукавів Дунаю.

Експерти вважають, що антидронові сітки самі по собі виглядають недостатнім засобом захисту для бронекатерів.

Схоже, проблема пов’язана з характеристиками катерів проєкту 1204 "Джміль", які були виготовлені у 1966–1972 роках. Ці катери мають водозаміщення 77,4 тонни, довжину корпусу 27,4 метра та ширину 4,32 метра.

Попри такі компактні габарити, на них встановлено 76-мм носову артустановку та інше озброєння.

Незалежно від того, яку саме зброю фактично несуть бронекатери у складі Морської охорони, їхній вік та технічні характеристики можуть не дозволяти встановити більш важку захисну конструкцію.

Раніше УНІАН повідомив, що Україна, ймовірно, тестує або вже застосовує у бойових умовах морські дрони американського виробництва. Один із таких апаратів, який втратив керування, був викинутий на північне узбережжя Туреччини.

Повідомлялося також, що українські морські дрони Magura тепер можуть запускати зенітні БПЛА для боротьби з іншими безпілотниками, зокрема з "Шахедами".

