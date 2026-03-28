Експерти підрахували, у скільки обійдеться ремонт саркофага ЧАЕС

Французькі експерти завершили попередню технічну оцінку пошкоджень захисної конструкції на Чорнобильській АЕС після удару російського дрона.

Як пише Deutsche Welle, експертну роботу з оцінки збитків провели будівельні компанії Bouygues Travaux Publics і Vinci Construction Grands Projets. Обидві вони входили до концерну Novarka, який свого часу спроектував і побудував Новий безпечний конфайнмент (НБК) на ЧАЕС.

Зазначається, що в результаті атаки російського БПЛА було пошкоджено внутрішню та зовнішню обшивку і панелі захисної споруди, а також критично важливі системи, необхідні для безпечної експлуатації всередині конструкції.

За даними французьких експертів, мова йде не тільки про локальні пошкодження на конфайнменті. Необхідний цілий комплекс робіт: від тимчасового зміцнення конструкцій до повного відновлення ключових систем. Серед першочергових заходів - герметизація покрівлі, ремонт сталевих елементів і відновлення зовнішнього облицювання. Критично важливим є й ремонт основної кранової системи, без якої неможливі безпечні роботи всередині об'єкта.

Вони стверджують, що непростим буде й відновлення герметичності об'єкта.

"Для цього, ймовірно, доведеться модернізувати вентиляційну систему, зокрема, встановити додаткові осушувачі повітря та вентилятори. Ще одна проблема - матеріали. Частину конструктивних елементів, зокрема мембрани, доведеться виготовляти заново, оскільки матеріали, використані під час будівництва НБК, більше не виробляються", - йдеться у статті.

Залишення старого укриття без захисту навіть на обмежений час може призвести до серйозних наслідків. Будь-які переміщення конфайнменту - це занадто великий ризик, тому ремонт повинен проводитися на місці, впевнені експерти. За попередніми оцінками, він триватиме до 2030 року і коштуватиме близько 500 млн євро.

Втім, цей графік залежить від низки факторів: безпеки, доступу до об'єкта та швидкості узгодження проектної документації. Оптимістичний сценарій передбачає початок основних будівельних робіт наприкінці 2027 року.

Експерт з ядерної безпеки Ольга Кошарна переконана, що французькі компанії надто оптимістичні як щодо термінів, так і щодо суми відновлення конфайнменту над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС. Вона зазначає:

"Я вважаю, що ця сума не остаточна. Швидше за все, ремонт буде дорожчим".

За словами Кошарної, щодня над зоною відчуження пролітають російські дрони, тому виключити нові пошкодження неможливо. На її думку, нинішні оцінки можуть частково ґрунтуватися на припущенні, що активна фаза війни завершиться до 2030 року.

Ремонт саркофага на ЧАЕС

За словами українських чиновників, торішній удар дрона не призвів до витоку радіації в атмосферу. Але пошкодження зовнішньої обшивки НБК та отвори, просвердлені рятувальниками для гасіння пожежі, поставили під загрозу роботу вентиляційної системи. Вона необхідна для підтримання рівня вологості нижче 40% та обмеження корозії металу, з якого виготовлена захисна арка.

Без ремонту вентиляційної системи корозія почнеться вже до кінця цього десятиліття, сказав Бальтазар Ліндауер, керівник відділу ядерної безпеки ЄБРР.

Експерти кажуть, що НБК втратив здатність утримувати радіоактивні речовини та забезпечувати контрольоване середовище для демонтажу небезпечного "саркофага", що знаходиться під НБК.

