Путін зробив російським олігархам пропозицію, від якої не можна відмовится, - FT

Російський бюджет хочуть профінансувати "донатами" небайдужих олігархів

Економічна ситуація в Росії продовжує погіршуватися. На цьому тлі Володимир Путін запропонував олігархам скинутися в бюджет, щоб Росія і далі могла вбивати українців. Про це пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

За словами двох співрозмовників видання, російський диктатор має намір продовжувати війну до повного захоплення Донбасу. При цьому джерела стверджують, що Путін начебто був згоден на запропонований американцями варіант із "демілітаризованою зоною" на Донбасі, але оскільки Україна категорично відмовилася віддавати свою територію, Росія продовжить агресію.

Відтак під час нещодавньої зустрічі Путіна з олігархами і було озвучено пропозицію покрити дефіцит російського бюджету грошима олігархів.

Відео дня

"Один з учасників зустрічі справді сказав, що вважає за необхідне виділити певну дуже велику суму грошей для держави. Це було рішення його родини", – сказав спікер Кремля Дмитро Пєсков, спілкуючись з пресою.

За словами Пескова, цей неназваний олігарх "стверджував, що переважна більшість учасників зустрічі розпочали свій бізнес у 1990-х роках і починали з тих чи інших зв’язків у державі. Тому багато хто вважає своїм обов’язком робити такі внески".

Пєсков додав, що Путін "привітав ініціативу".

Як зауважує Financial Times, особистий контакт Путіна з олігархами практично виключає можливість того, що вони проігнорують "прохання". Принаймні двоє бізнесменів під час зустрічі начебто сказали Путіну, що вони будуть раді зробити добровільні внески для фінансування бюджету, повідомили джерела.

Зокрема співрозмовники Financial Times стверджують, олігарх Сулейман Керімов заявив про готовність дати Путіну 100 мільярдів рублів (близько 1,28 млрд доларів). Також стверджується, що неназвану суму начебто погодився сплатити металургійний магнат Олег Дерипаска.

Щоправда, навряд чи внески такого розміру щось принципово змінять. Вказаної суми у 100 мільярдів рублів вистачить приблизно на один день втрат російського бюджету.

Ситуація в російській економіці

Як повідомляв УНІАН, оглядачі фіксують погіршення макроекономічної ситуації в Росії на тлі війни проти України та санкційного тиску. Зокрема, у російській економіці відзначається висока інфляція, зростання бюджетного дефіциту та суттєве падіння доходів від експорту енергоносіїв, які традиційно є ключовим джерелом валютних надходжень для Кремля.

На цьому тлі навіть офіційні прогнози передбачають дуже низькі темпи економічного зростання, що вказує на стагнаційний характер розвитку російської економіки.

