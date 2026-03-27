Рідкісний гриб у формі язика вперше виявили у Великій Британії

Виявлення рідкісного гриба у формі язика було сприйнято як свідчення надзвичайної екологічної цінності національних природних заповідників Англії. Про це пише The Guardian.

Раніше не зареєстрований у Великій Британії, гриб Microglossum cyanobasis, також відомий як "синьоязичний земляний язик", був виявлений у національному природному заповіднику Кінглі-Вейл у Західному Сассексі.

Зазначається, що це лише другий подібний екземпляр, знайдений у Європі. Відкриття зробила Ліз Фрост, любителька грибів, яка часто відвідує це місце.

"Я досі не можу в це повірити", - написала вона у своєму блозі.

У грудні Фрост шукала гриби в стародавньому тисовому лісі в Кінглі-Вейл, коли "натрапила на щось незвичайне: крихітний гриб у формі язика, що пробивався крізь мох і опале листя:

"Я й не підозрювала, що щойно вперше у Великій Британії виявила Microglossum cyanobasis, і лише вдруге в Європі".

Цікаво, що ці невеликі, добре замасковані гриби висотою близько 45-55 мм, з тонкими, крихкими ніжками, виглядають саме так, як і передбачає їхня назва: маленькі язички, що виходять із землі.

Але Microglossum cyanobasis має рідкісну й особливу рису, яка відрізняє його від інших, більш поширених земляних грибів: основа ніжки має характерний блакитно-синій відтінок.

"Саме звідси і походить його назва - "ціанобазис" означає "синя основа". Саме ця особливість відрізняє його від інших земляних грибів. Земляні гриби можуть слугувати індикаторами високоякісних місць існування… Їх виявлення свідчить про те, що ділянка має реальну екологічну цінність", - сказала Фрост.

Організація Natural England заявила, що ця знахідка є нагадуванням про те, що дбайливе ставлення до навколишнього середовища може принести видатні результати.

Рейчел Гай, керуюча природним заповідником Кінглі-Вейл, додала:

"Виявлення гриба Microglossum cyanobasis демонструє високу якість середовища існування та підкреслює цінність наших 224 національних природних заповідників в Англії. Ці особливі місця, що мають виняткову екологічну цінність, - заслуга всіх, хто про них піклується. Наявність гриба свідчить про незаймані, бідні на поживні речовини луки та давно сформовані лісові ґрунти. Такі середовища стають дедалі рідкіснішими через внесення добрив, осушення, оранку та зміну землекористування".

Зазначається, що гриб Microglossum cyanobasis був вперше виявлений на півночі Іспанії у 2009 році.

